Banskobystrická opera smúti: Z auta im ukradli hoboj za 8.000 eur

Na snímke ukradnutá hoboj. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Banská Bystrica 2. februára (TASR) – Na tri až desať rokov môže ísť do väzenia páchateľ, ktorý sa v utorok (31.1.) v čase od 13.00 do 13.15 h vlámal do osobného motorového vozidla Škoda Octavia na parkovisku obchodného domu na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici a ukradol z neho hoboj. Krádežou hudobného nástroja a kufríka spôsobil banskobystrickej Štátnej opere škodu predbežne odhadnutú na 8000 eur. TASR o tom dnes informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



"Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže. Doposiaľ nestotožnený páchateľ ukradol zo zadného sedadla notebookovú čiernu látkovú tašku, v ktorej bol uložený hoboj značky Marigaux, vyrobený z ebenového dreva s postriebrenou oceľovou klapkovou mechanikou. Bol uložený v drevenom kufríku potiahnutom z vonkajšej strany čiernou kožou a z vnútornej časti červeným zamatom. Príslušenstvo hudobného nástroja bolo uložené v taške na notebook voľne alebo v drevených škatuľkách," uviedla Faltániová.



Okrem ujmy pre operu majiteľovi z Banskej Bystrice vznikla škoda krádežou príslušenstva k hudobnému nástroju vo výške asi 410 eur. Polícia po páchateľovi pátra.



"Ak by niekto ponúkal na predaj taký hudobný nástroj, alebo sa ho páchateľ pokúsil predať v záložni, nie je vylúčené, že ide práve o tento nástroj, ktorý pochádza z trestnej činnosti. Preto žiadame občanov, aby v takom prípade kontaktovali políciu na čísle 158," dodala hovorkyňa.



