Betlehemské svetlo žiari už aj v bratislavskom Ružinove

Bratislava 22. decembra (TASR) – Betlehemské svetlo dorazilo aj tento rok do bratislavského Ružinova. Od zástupcov Slovenského skautingu ho dnes prevzal starosta Dušan Pekár. Odpáliť si z Betlehemského svetla môžu Ružinovčania na miestnom úrade na Mierovej ulici, a to dnes do 20.00 h a v piatok 23. decembra od 7.30 do 20.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová.



"Verím, že Ružinovčania si ho prídu odpáliť a vezmú si ho domov, kde bude šíriť posolstvo mieru a pokoja v ich srdciach," hovorí Pekár. Zároveň je presvedčený, že práve v hektickom období by ľudia mali spomaliť, vychutnať si vianočné sviatky v kruhu najbližších a rozdávať okolo seba lásku, radosť, dobro, nádej a pokoj.



Betlehemské svetlo je plamienok zapaľovaný každoročne pred Vianocami v betlehemskej jaskyni, kde sa podľa tradície narodil Ježiš Kristus. Plameň betlehemského svetla roznášajú skauti do miest a obcí po celej Európe a tiež do niekoľkých amerických krajín.



V Bratislave horí jeho plamienok napr. od stredy (21. decembra) aj v Primaciálnom paláci, kde je k dispozícii do pondelka 26. decembra v čase od 8.00 do 20.00 h.



