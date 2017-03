Bratislavské OLO začne od soboty s distribúciou kompostérov

Bratislavčania v rodinných domoch musia od tohto roka biologicky rozložiteľný odpad zo svojich záhrad zhromažďovať a zhodnocovať v kompostovacom zásobníku alebo komunitnom kompostovisku.

V Bratislave oficiálne spustili v stredu 6. augusta 2014 prevádzku kompostárne kuchynského a reštauračného odpadu, ktorá premieňa gastroodpad na kompost za 24 hodín. Na snímke pohľad na spracovaný kompost po biologickom odpade v elektrickom kompostovacom zariadení GG-10. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. marca (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne od soboty (18.3.) s distribúciou kompostérov na zber bioodpadu v rodinných domoch. OLO naďalej priebežne distribuuje domácnostiam aj hnedé zberné nádoby na bioodpad. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Beáta Humeniková.Distribúcia kompostérov bude prebiehať vždy počas víkendov, v sobotu od 07.00 do 18.00 h a v nedeľu od 07.00 do 16.00 h. Zároveň priebežne od pondelka do soboty, od 06.00 do 18.00 h, prebieha distribúcia hnedých zberných nádob. "spresnila Humeniková.Pre urýchlenie dodávania hnedých nádob bude po vzájomnej dohode s Račou prebiehať ich hromadná distribúcia na vybraných miestach mestskej časti v sobotu od 08.00 do 12.30 h. Celkovo by sa v tento deň malo odovzdať 209 kusov nádobuviedla hovorkyňa.Bratislavčania v rodinných domoch musia od tohto roka biologicky rozložiteľný odpad zo svojich záhrad zhromažďovať a zhodnocovať v kompostovacom zásobníku alebo komunitnom kompostovisku. Využívať tiež môžu upravenú zbernú nádobu hnedej farby.Do hnedých kontajnerov a zelených kompostérov môžu Bratislavčania ukladať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny či burinu. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. Odvoz bioodpadu z hnedých kontajnerov bude zabezpečovať OLO sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní. Kompost vyrobený v kompostéri možno použiť na vlastné účely.