Cestujúci musia naďalej počítať s meškaním vlakov

Bratislava 13. apríla (TASR) – Prerušená železničná doprava v úseku medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom je opäť obnovená, cestujúci však musia počas celého dňa počítať s meškaním vlakov. Upozorňujú na to Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).



"V súčasnosti je meškanie vlakov veľmi náročné odhadnúť, nakoľko sme museli spraviť kroky a zmeniť obeh jednotlivých vlakov," povedal hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Ako upozornil, cestujúcim bude za vzniknutú situáciu prináležať odškodnenie podľa štandardných prepravných podmienok.



Hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková priblížila, že dnes krátko pred 09.00 h osobný vlak z doposiaľ neznámych príčin prešiel návestidlo v polohe Stoj na stanici Trenčín - Zlatovce, čím vážne poškodil výhybku. "Od 9.48 h až do poludnia bola trať v úseku Trenčín – Nové Mesto nad Váhom úplne nezjazdná. ŽSR nasadili svoje prostriedky, aby poškodenú výhybku opravili. Podarilo sa to o 12.15 h," spresnila. ZSSK nasadila pre nehodu medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom náhradnú autobusovú dopravu. "Tá bola zabezpečená 15 autobusmi," podotkol Kováč.





