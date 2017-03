D. JARJABEK: Strany, ktoré vytvorili koalíciu, urobili veľmi dobre

V relácii Fakty a argumenty v Tablet. tv to vyhlásil koaličný poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) s tým, že voľby dopadli ako dopadli a obdobie, ktoré nastalo, bolo nesmierne zvláštne.

Na snímke Dušan Jarjabek. Foto: TASR Foto: TASR

Na archívnej snímke opozičný poslanec Martin Klus (SaS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. marca (TASR) - Politické strany, ktoré po parlamentných voľbách v marci 2016 vytvorili vládnu koalíciu, urobili veľmi dobre. V relácii Fakty a argumenty v Tablet.tv to vyhlásil koaličný poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) s tým, že voľby dopadli ako dopadli a obdobie, ktoré nastalo, bolo nesmierne zvláštne." myslí si Jarjabek.Aj preto je presvedčený, že súčasná koalícia sa zachovala veľmi zodpovedne. "zdôraznil Jarjabek.Opozičný poslanec Martin Klus (SaS) sa však domnieva, že kto seje vietor, žne búrku. "upozornil Klus.Podľa jeho slov je typickým príkladom nárastu extrémizmu na Slovensku neustále poukazovanie na to, ako skorumpované sú politické elity. "odkázal.Jarjabek upozornil, že v parlamente sú aktuálne dve opozície.vyhlásil. Ako tvrdí, netreba sa tváriť, že za všetko dobré môže opozícia a za všetko zlé koalícia.Na otázku moderátora, čo urobila súčasná koalícia proti nárastu extrémizmu, Jarjabek odvetil, že plní vládny program a snaží sa presvedčiť občanov, že bude hovoriť o pozitívnych, nie negatívnych veciach. "podotkol.Politici sa nevyhli ani téme zrušenia amnestií Vladimíra Mečiara, do ktorého sa aktuálne koalícia pustila. Jarjabek tvrdí, že o tomto probléme Smer-SD diskutuje od svojho vzniku.priznal.Martin Klus sa bude tešiť až v momente, keď sa amnestie podarí zrušiť" apeloval.Jarjabek ako šéf Výboru NR SR pre kultúru a médiá na margo koaličného sporu okolo koncesionárskych poplatkov uviedol, že všetko sa to bude musieť vyriešiť veľmi skoro, lebo nás čaká voľba riaditeľa RTVS.uviedol.Podľa Klusa je aj na základe tohto príkladu zrejmé, že selanka v koalícii nie je ideálna.dodal.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR