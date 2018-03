FOTO: SPADLA DO ŠACHTY: Zranenej žene prišli na pomoc policajti

Žilinskí policajti pomáhali 29-ročnej žene, ktorá spadla do šachty a nevedela sa dostať von. Foto: Facebook - Polícia SR Foto: Facebook - Polícia SR

Žilina 27. marca (TASR) – Žilinskí policajti pomáhali v pondelok (26.3.) 29-ročnej žene, ktorá na poľnej ceste pri bývalom penzióne v mestskej časti Žilina-Brodno spadla do šachty a nevedela sa dostať von. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Policajtom z obvodného oddelenia PZ Žilina-okolie podľa neho pomohol lokalizovať presnú polohu ženy stavebný robotník pri rieke Kysuca. "Všimli si, že z priekopy pri ceste trčí konár, ktorý sa hýbal a počuli ženský hlas kričať o pomoc. Pod úrovňou cesty bolo vyústenie odvodňovacieho kanála zaneseného bahnom. Ostala voľná iba úzka vrchná časť, v ktorej bola zakliesnená žena a v ruke držala konár. Nemohla sa dostať von cez naplaveniny, usadené na konci kanála," uviedol Moravčík.







Policajti začali so ženou komunikovať a zistili, že má zranenú nohu. "Kontaktovali hasičov aj záchranárov, aby prišli na miesto. Zároveň začali naplaveniny svojpomocne odstraňovať. Pomocou lopaty sa podarilo zväčšiť otvor kanála a ženu opatrne vytiahnuť. Bola v šoku a sťažovala sa na veľké bolesti nohy. Policajti jej poskytli prvú predlekársku pomoc a vodu," doplnil krajský policajný hovorca.



Miesto bolo ťažko prístupné, preto jeden z policajtov navigoval ďalšie záchranné zložky. "Po príchode na miesto policajti za pomoci hasičov naložili zranenú ženu na nosidlá a preniesli ju do sanitky. Následne policajná hliadka lokalizovala miesto, kde mala žena spadnúť. Išlo o betónovú šachtu, ktorá bola približne tri až štyri metre hlboká. Miesto zabezpečili, aby nedošlo k zraneniu iných osôb až do príchodu kompetentného správcu, ktorý šachtu uzatvoril," dodal Moravčík.



