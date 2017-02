Generálporučík P. Macko vyzval T. Gašpara, aby vyšetril postup polície

Prokuratúra odmieta, že by stíhanie Martina M. obžalovaného z fekálnych útokov mohlo mať v skutočnosti za cieľ jeho otca - prvého zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.

Bratislava 17. februára (TASR) – Prokuratúra odmieta, že by trestné stíhanie Martina M. obžalovaného z piatich fekálnych útokov na ženy v Bratislave mohlo mať v skutočnosti za cieľ jeho otca - prvého zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. V stanovisku Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava to uviedol jej hovorca Oliver Janíček.reagoval prokurátor Janíček na slová, ktoré uviedol generálporučík Pavel Macko vo štvrtok (16. 2.) po vynesení prvostupňového oslobodzujúceho rozsudku nad jeho synom.Vrcholný predstaviteľ slovenskej armády povedal, že stíhanie jeho syna je „na jeho osobu a jeho rodinu.povedal Macko.Hovorca KP Bratislava v reakcii na tieto slová vysvetlil, že polícia pod dozorom prokuratúry konala pri zadržaní Martina M. na základe podnetu jednej z napadnutých žien.opísal Janíček.Okresný súd Bratislava IV Martina M. vo štvrtok v plnom rozsahu oslobodil spod všetkých piatich bodov obžaloby. Samosudca Ivan Alman pritom konštatoval mnohé nedostatky v práci orgánov činných v trestnom konaní. Prokuratúra nevníma vývoj v kauze ako fiasko orgánov činných v trestnom konaní." uviedol Janíček. Prokurátor podal voči verdiktu na mieste odvolanie. Podľa hovorcu KP tak učinil preto, že sa prvostupňový súd dôsledne nevyrovnal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.Prokuratúra zdôraznila zákonnosť rekognícií, počas ktorých napadnuté ženy označili ako útočníka Martina M. Súd spochybnil iba rekogníciu vykonanú poškodenou, ktorá sama spoznala obžalovaného Martina M. na zastávke MHD. Sudca však počas odôvodnenia rozsudku upozornil, že sú rozpory vo výpovediach napadnutých žien, ktoré popisovali páchateľa rôzne. Pri vykonaných rekogníciách označila Martina M. na 100 percent iba jedna z nich.priblížil ďalej Janíček. Pre prvostupňového sudcu bolo podstatné, že pribratí znalci nezistili u Martina M. žiadnu sexuálnu deviáciu ani úchylku. Zároveň však skonštatovali, že útokov sa mohol dopustiť len človek, ktorý trpí sexuálnou úchylkou a deviáciou.Sudca Alman polícii a prokuratúre vytkol aj to, že nečinnosťou znehodnotili jediný priamy usvedčujúci dôkaz z miesta činu – vzorky moču a fekálií. Uspokojili sa s vyjadrením Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ PZ), že nevykonáva vyhodnocovanie DNA z takýchto biologických stôp. Iné ústavy a znalci boli schopné DNA vyhodnotiť. „doplnil stanovisko KP Bratislava Janíček.Prokurátor žiadal uložiť Martinovi M. trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na spodnej hranici zákonnej sadzby. Zároveň pre neho navrhol ochranné sexuologické liečenie ambulantnou formou. Tomu Okresný súd v Bratislave IV nevyhovel a obžalovaného oslobodil vo všetkých bodoch obžaloby. Prípad bude prejednávať odvolací súd.Páchateľ útokov, ktoré sa odohrali v Bratislave v roku 2015, pristupoval k ženám zväčša zozadu a natieral ich fekáliami, prípadne na ne močil. Martina M. zadržali 23. novembra 2015 na zastávke električky v bratislavskej Karlovej Vsi. Pri zadržaní bol zašpinený od fekálií a pod vplyvom alkoholu. Prokurátor ho obžaloval z trestného činu pokračujúceho výtržníctva v piatich prípadoch útokov. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.