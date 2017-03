I.Korčok Slovákom: Podmienky sa budú po odchode Británie z EÚ meniť

Momentálne sa očakáva, že po tom, ako sa otázka brexitu uzavrie v britskom parlamente, krajina oficiálne požiada o aktiváciu článku 50 Lisabonskej zmluvy.

Na snímke Ivan Korčok. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. marca (TASR) – Štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok odporúča každému občanovi, ktorý dlhodobo plánuje zostať vo Veľkej Británii, aby bral do úvahy to, že v horizonte dvoch rokov, keď Británia opustí EÚ, sa pre nich podmienky pobytu budú meniť.dodal dnes I. Korčok.Podľa neho musíme rozlišovať základné veci, a to vstup do Veľkej Británie a otázku pohybu.uzavrel Ivan Korčok.Momentálne sa očakáva, že po tom, ako sa otázka brexitu uzavrie v britskom parlamente, krajina oficiálne požiada o aktiváciu článku 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý spustí sériu rokovaní o odchode Veľkej Británie z EÚ.