K rokovaniu o najmenej rozvinutých okresoch sa vláda vráti o týždeň

Bratislava 15. marca (TASR) - Rokovanie o podpore najmenej rozvinutých okresov (NRO) vládny kabinet dnes prerušil, mal by sa týmto bodom zaoberať opäť budúci týždeň v stredu (22.3.). Uviedol to dnes splnomocnenec vlády pre podporu NRO Anton Marcinčin.



Dôvodom týždňového odkladu je podľa neho to, aby sa ministri, ktorých sa téma dotýka, mohli lepšie pripraviť na diskusiu o riešeniach pre tieto regióny. "Premiér kladie vysokú prioritu podpore najmenej rozvinutých okresov. Myslím, že ten týždeň odkladu je minimálna a potrebná doba na to, aby si jednotlivé ministerstvá, ktoré dnes dostali konkrétne úlohy od predsedu vlády, mohli pripraviť odpovede tak, aby budúci týždeň mohli diskutovať oveľa konkrétnejšie," spresnil Marcinčin.



Z Informácie o stave podpory NRO, o ktorom dnes rokovala vláda, vyplýva, že počet okresov zahrnutých do programu rozvoja by sa mohol rozšíriť. Jedným z hlavných cieľov podpornej schémy je podľa materiálu okrem personálneho posilnenia kapacít na strane štátu aj rozšírenie počtu NRO.



Znížením koeficientu nezamestnanosti, podľa ktorého sa určuje, ktoré okresy patria do programu rozvoja NRO, by mohlo pribudnúť k súčasným 12 ešte ďalších päť okresov - Košice-okolie, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Snina.



"Bolo by to v súlade s potrebami a záujmom okresov, ale vyžadovalo by si to ďalšie posilnenie kapacít na strane štátu a zásadnú revitalizáciu systémového nastavenia regionálneho rozvoja. Pridaním okresov by sa zvýšil počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v najmenej rozvinutých okresoch na 190.000 osôb," konštatoval vo vládnom materiáli splnomocnenec.



V súčasnosti medzi najmenej rozvinuté regióny podľa koeficientu vykazovanej nezamestnanosti patria Kežmarok, Lučenec, Rimavská Sobota, Sabinov, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou, Svidník, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a Rožňava.



