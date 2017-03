Kalmárová: Školským inšpektorom chýbajú peniaze na platy či cestovanie

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 16. marca (TASR) – Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) dostala na fungovanie tento rok menej peňazí, ako tomu bolo v roku 2016. Preto hrozí, že bude musieť prepúšťať zamestnancov alebo znižovať mzdy. Na problém s nedostatkom financií dnes pred členmi parlamentného školského výboru upozornila hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.



Ako uviedla, školská inšpekcia by mala mať minimálne 200 inšpektorov. Minulý rok však mala peniaze iba na 170. A tento rok oproti minulému roku dostanú inšpektori na platy o 400.000 eur menej. „To znamená, buď prepustiť ľudí, alebo namiesto tých, ktorí prirodzene odchádzajú do dôchodku, neprijímať ďalších a všetkým ostatným krátiť nadtarifné zložky na nulu, čím sa dostávame pod úroveň platov učiteľov,“ upozornila Kalmárová.



Zákon podľa jej slov školskej inšpekcii určil novú kompetenciu, a to kontrolovať kvalitu činnosti v poradenských zariadeniach. Môže tak robiť iba za účasti odborníkov. Na ich zaplatenie však školskí inšpektori taktiež nemajú financie. „Potrebujeme cestovať. Inšpektor ak chce robiť výkon, musí cestovať. Na cestovné nemáme,“ dodala Kalmárová. Podľa jej slov chýbajú peniaze aj na prenájom priestorov či obmenu vozového parku, keď inšpektori často jazdia na autách z roku 2000.



Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) na výbore uviedol, že o tomto probléme dnes počuje prvýkrát. „Mal som stretnutie ku koncu roka s hlavnou školskou inšpektorkou, neinformovala ma o rozpočte,“ uviedol. Plavčan avizoval, že sa s hlavnou školskou inšpektorkou v najbližšom čase stretne, aby našli riešenie tohto problému.









Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR