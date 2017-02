LAJČÁK:Stiahnutie kandidatúry Procházku je vec politického rozhodnutia

Predseda vlády Robert Fico v reakcii na neúspech Procházku pred poradným výborom uviedol, že jeho stanovisko rešpektuje.

Bratislava 8. februára (TASR) – Slovensko sa zatiaľ nerozhodlo, či stiahne kandidatúru Radoslava Procházku na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Politické rozhodnutie v tejto otázke by malo padnúť v najbližších dňoch. Po zasadnutí vlády o tom dnes informoval minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).Procházku neodsúhlasil poradný výbor Rady EÚ.ozrejmil Lajčák.O Procházkovi sa pritom hovorilo neoficiálne aj na rokovaní vlády.opísal šéf rezortu diplomacie.uviedol ďalej s tým, že by sa malo rozhodnúťvysvetlil Lajčák. Ak by Slovensko trvalo na kandidatúre Procházku aj napriek negatívnemu odporúčaciemu stanovisku poradného výboru, jeho návrh by sa dostal na rokovanie zástupcov členských krajín EÚ.uviedla dnes k tejto otázke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).doplnila.Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na neúspech Procházku pred poradným výborom uviedol, že jeho stanovisko rešpektuje.uviedol ešte 13. decembra s tým, že Procházkovi pravdepodobne ublížila angažovanosť v politike.Predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková na poslednom zasadnutí rady koncom januára uviedla, že zatiaľ nemôže vyhlásiť voľbu ďalšieho kandidáta, pretože čaká na vládu, ktorá sa má vyjadriť, že netrvá na kandidatúre Procházku. Písomné stanovisko Poradného výboru Rady EÚ dostala Súdna rada začiatkom januára. Výbor Procházku neodsúhlasil, lebo mal obavy z integrity slovenského kandidáta, ktoré neboli jeho vypočutím rozptýlené.Bývalý predseda strany #Sieť je druhým odmietnutým kandidátom Slovenska na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. Pred ním neuspela kandidátka Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka. Bajánková už oznámila, že vyhlási ďalšiu voľbu.Súdna rada zvolila Procházku za ďalšieho kandidáta 19. septembra, vláda kandidatúru odsúhlasila 28. septembra. V Bruseli ju napadol predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík. V liste adresovanom Európskemu súdnemu dvoru upozornil na nízky morálny kredit Procházku a na netransparentné financovanie jeho prezidentskej a parlamentnej kampane.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR