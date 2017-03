Maďaričov názor na zrušenie Mečiarových amnestií je v Smere ojedinelý

Koalícia chce, aby sa k otázke rušenia Mečiarových amnestií vyjadril Ústavný súd SR, podanie ešte však nepripravila.

Bratislava 2. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady SR za Smer-SD zrejme nezmenia názor na zrušenie Mečiarových amnestií, hoci jeden z podpredsedov strany a minister kultúry Marek Maďarič povedal, že keby bol poslancom, hlasoval by za ich zrušenie. Koalícia chce, aby sa k otázke rušenia Mečiarových amnestií vyjadril Ústavný súd SR, podanie ešte však nepripravila.uviedol pre TASR predseda poslaneckého klubu Smeru-SD a podpredseda parlamentu Martin Glváč.Ani Miroslav Číž nevidí dôvod na zmenu dlhodobého názoru Smeru-SD, že Mečiarove amnestie sú síce amorálne, ale právne nezrušiteľné. Vníma politický tlak od prezidenta SR Andreja Kisku, ale napriek tomu podľa Číža nenastali nové skutočnosti, ktoré by ho presvedčili na zmenu názoru. Maďaričovo vyjadrenie vníma ako "názor pána ministra". Šéf ústavnoprávneho parlamentného výboru Róbert Madej Maďaričov výrok nepostrehol. Keď sa dozvedel, čo Maďarič povedal, vzbudilo to v ňom zvedavosť a rozhodol sa pozrieť si slovenský politický triler o časoch mečiarizmu Únos. Richard Raši verí, že sa nájde právne čisté riešenie zrušenia amnestií.doplnil Raši.Ľubomír Petrák je presvedčený, že téma Mečiarových amnestií nepomáha zlepšovať život na Slovensku ani zjednocovať spoločnosť.zdôraznil.Amnestie udelené v roku 1998 vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom sa týkajú prípadu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča ml. do cudziny, ako aj zmareného referenda. Zo skutku zavlečenia bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša.O zrušenie Mečiarových amnestií sa usiluje opozícia, ale stále nemá dostatočnú podporu koalície. Most-Híd síce zrušenie podporuje ako v minulosti, ale ani jeho hlasy nestačia na to, aby bol ústavný zákon schválený. Smer-SD má roky názor, že sú tieto amnestie amorálne, ale právne nezrušiteľné. SNS tiež o zrušiteľnosti pochybuje. Podľa koalície to môže rozlúsknuť Ústavný súd. Po zrušení volajú desiatky slovenských osobností aj známi právnici a sudcovia, podľa ktorých sú tieto amnestie zrušiteľné.