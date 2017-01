MINISTER DRUCKER: Počet chýbajúcich liekov sa postupne znižuje

Šéf rezortu zdravotníctva poukázal, že kým 23. októbra 2016 bolo 2644 hlásení o nedostupnosti lieku, rovnaký deň v januári to bolo už len 365 liekov.

Bratislava 27. januára (TASR) - Situácia s nedostupnosťou liekov pre slovenských pacientov sa podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) od januára zlepšila.skonštatoval dnes na tlačovej konferencii. Má ísť o výsledok novely zákona, ktorá od nového roka zmenila podmienky ich vývozu za hranice.Šéf rezortu poukázal, že kým 23. októbra 2016 bolo 2644 hlásení o nedostupnosti lieku, rovnaký deň v januári to bolo už len 365 liekov. Hlásení je tak sedemkrát menej a naďalej ich má ubúdať. Podľa ministerstva, ktoré nedostupnosť monitoruje na dennej báze, je v súčasnosti k dispozícii 90 percent liekov chýbajúcich na konci minulého roka. Situácia sa mala zlepšiť aj v prípade Fraxiparinu, ktorý chýbal najčastejšie, tvrdí minister.Podľa novely zákona o liekoch už od januára distribučné firmy nemôžu viac za hranice vyvážať tie, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Dá sa to iba v prípade súhlasu ich výrobcu. Za nedodržiavanie zákona hrozia pokuty až jeden milión eur. Ministerstvo už preveruje pre podozrenie z neoprávneného vývozu dve distribučné spoločnosti. Drucker už avizoval tvrdé tresty pre tých, ktorí budú porušovať novú legislatívu."Diera", cez ktorú mizli lieky pre pacientov, sa však podľa jeho slov zatvorila. Potvrdzovať to majú rastúce zásoby liekov a znižovanie počtu dodávaných liekov na Slovensko. Lieky od nás v minulých rokoch často smerovali do krajín západnej Európy, kde je ich cena vyššia. K dispozícii tak neboli mnohé antipsychotiká, antibiotiká, antiepileptiká, antikoagulanciá, ale aj lieky pre onkopacientov.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR