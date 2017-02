Mladému Erikovi hrozí za predaj pervitínu 15 rokov väzenia

Drogu mal v plastovej škatuľke, a to v dvoch plastových striekačkách so zataveným koncom s obsahom kryštalickej látky svetloružovej farby a v papierovej skladačke s obsahom kryštalického prášku.

Ilustračné foto. Foto: TASR/KR PZ v Prešove Foto: TASR/KR PZ v Prešove

Žilina 3. februára (TASR) – Žilinský policajný vyšetrovateľ podal návrh na vzatie do väzby 22-ročného Erika zo Žiliny, ktorý mal od leta 2015 predávať na rôznych miestach v Žiline a okolí drogu pervitín. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Mladého Žilinčana podľa krajskej policajnej hovorkyne v lete 2015 prepustili z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý si odpykával za drogovú trestnú činnosť. "Naposledy sa 31. januára 2017 ubytoval v penzióne v blízkosti Žiliny, kde mal na ďalší predaj prechovávať drogu pervitín. Mal ju uschovanú v plastovej škatuľke, a to v dvoch plastových striekačkách so zataveným koncom s obsahom kryštalickej látky svetloružovej farby a v papierovej skladačke s obsahom kryštalického prášku bielej farby. V mikroténovom vrecku a celofánovom obale mal prechovávať zelenú sušinu," uviedla Balogová.



"Predbežná kriminalistická expertíza potvrdila, že zaistená kryštalická látka obsahuje účinnú látku metamfetamín a množstvo drogy zodpovedá 41 až 164 obvykle jednorazovým dávkam drogy. Zaistená zelená sušina obsahovala účinnú látku tetrahydrokanabinol a zaistené množstvo sušiny zodpovedá 9 až 29 obvykle jednorazovým dávkam drogy," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Vyšetrovateľ obvinil 22-ročného Erika z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody desať až pätnásť rokov, dodala Balogová.



Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR