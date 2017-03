Na centrálnu elektronickú podateľňu majú úrady prejsť do roku 2020

Novela zákona o e-Governmente by sa mala dostať na pripomienkovanie do konca marca.

Bratislava 18. marca (TASR) – Na riešení centrálnej elektronickej podateľne pre všetky inštitúcie verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ešte pracuje. Úrady ju majú začať využívať do roku 2020. Novela zákona o e-Governmente by sa mala dostať na pripomienkovanie do konca marca.Úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) chce prostredníctvom centrálnej elektronickej podateľne zvýšiť efektívnosť a kvalitu poskytovaných služieb úradmi v každom kúte Slovenska.opísal pre TASR.Na používanie modulu centrálnej elektronickej podateľne by sa malo podľa neho vytvoriť prechodné obdobie do roku 2020.priblížil ÚPVII.Legislatívne bude riešenie upravené v novele zákona o e-Governmente. Úrad v januári vyzval širokú verejnosť, aby sa do jej prípravy zapojila so svojimi návrhmi a pripomienkami. Aktuálne sa zaoberá otvorenými otázkami, do konca marca predpokladá odoslanie právnej normy do medzirezortného pripomienkového konania.uviedol úrad s tým, že náklady zatiaľ vyčísliť nemôže.Podpredseda vlády pre informatizáciu sa podľa úradu zasadzuje o to, aby boli elektronické služby štátu pre občana čo najjednoduchšie a čo najviac užívateľsky prívetivé. Jedným zo zjednodušení je aj platba kartou za elektronické služby tak, ako keď si človek kupuje letenku alebo čokoľvek iné cez internet.Pracovná skupina na ÚPVII vyhodnocuje aktuálne možnosti online platby.uzavrel.