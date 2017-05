Nitra zatiaľ cyklistov na pešiu zónu na celý deň nepustí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Nitra 30. mája (TASR) – Nitrianski mestskí poslanci zatiaľ nerozhodli o tom, či cyklistom povolia neobmedzený pohyb po pešej zóne. Tí sa tu momentálne môžu pohybovať iba od 19. do 10. hodiny. S požiadavkou na celodenný pohyb cyklistov v bezprostrednom centre mesta prišla iniciatíva Rozbicyklujme Nitru.



Polícia vo svojom predbežnom stanovisku zatiaľ neodporučila režim na nitrianskej pešej zóny meniť. Proti je aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tá radnici poslala list, v ktorom jej členovia vyjadrili obavy z kolízií medzi cyklistami a zrakovo postihnutými chodcami. "Sprístupnenie pešej zóny vnímame ako zvýhodnenie jedných verzus ohrozenie ďalších, slabších," uvádza sa v stanovisku únie.



Proti celodennému sprístupneniu pešej zóny pre cyklistov sú aj niektorí poslanci. Podľa Ivana Gavaloviča je tento priestor úzky a nie je na ňom dosť miesta na cyklistický koridor. "To je pre cyklistov taký problém prejsť cez 250 metrov dlhú pešiu zónu pešo? Okrem toho máme mnohí zlé skúsenosti s cyklistami. Stretávam sa s ich totálnou aroganciou, keď chodia po chodníkoch ako po miestnych komunikáciách, často rýchlosťou takmer 40 km za hodinu. Ja som na strane nevidiacich," skonštatoval poslanec Milan Burda.



Ďalší poslanci, naopak, argumentovali tým, že cyklisti chodcov nijako neohrozujú. "Koľkých z nás niekedy zrazil cyklista? Nikoho," skonštatoval Jozef Marko. "Veď aj dnes môžu po pešej zóne jazdiť po 19. hodine. V tom čase je v meste, hlavne v lete, ešte pomerne veľa ľudí a k žiadnym kolíziám nedochádza," povedal poslanec Daniel Hecht.



Podľa nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča bude pre mesto najdôležitejšie oficiálne stanovisko dopravného inšpektorátu. Ešte pred jeho vydaním sa chce stretnúť so všetkými dotknutými stranami a rokovať s nimi o možnom celodennom sprístupnení pešej zóny pre cyklistov.



