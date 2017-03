OĽaNO-NOVA: Najväčší korupčný škandál v SR mal byť v SCP Ružomberok

OĽaNO-NOVA Fica vyzvalo, aby sa na to bližšie pozrel, ak úprimne myslí svoje tvrdenia o odhaľovaní korupcie.

Na archívnej snímke poslanec a šéf hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. marca (TASR) – Najväčší korupčný škandál na Slovensku sa mal udiať v SCP Ružomberok. Vedieť mal o tom bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar či bývalý šéf SIS Ivan Lexa. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO-NOVA. Pýta sa, prečo v tejto veci nekonal následne expremiér Mikuláš Dzurinda či súčasný predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). OĽaNO-NOVA Fica vyzvalo, aby sa na to bližšie pozrel, ak úprimne myslí svoje tvrdenia o odhaľovaní korupcie.Hnutie upozorňuje na podnikateľa Milana Fiľa, ktorý si mal uvybaviť privatizáciu. Podiel (67 percent), ktorý mal podľa hnutia hodnotu 4,7 miliardy korún, získal za 1,1 miliardy korún. V privatizačnej zmluve sa mal podľa OĽaNO-NOVA zaviazať, že 15 percent z toho budú zamestnanecké akcie.povedal dnes na tlačovej konferencii líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič.už podľa neho v tejto veci podali trestné oznámenie. Fico má podľa Matoviča Fiľa poznať. Na vec by sa malo pozrieť aj ministerstvo hospodárstva, myslí si líder OĽaNO-NOVA.Podiel v hodnote 1,6 miliardy korún mal Fiľo podľa hnutia zadarmo previesť na firmu Spoločná istota, a to krátko po podpise privatizačnej zmluvy. Vo firmách vystupovalipoukazuje OĽaNO-NOVA. Upozorňuje, že v nej mal byť aj Karol Melocík,. OĽaNO-NOVA disponuje účtovníctvom firmy Spoločná istota. Podiel sa časom mal opäť previesť zo Spoločnej istoty na Fiľa, a to v hodnote asi 340.000 korún v roku 2000. Podľa Matoviča je to nehorázne.povedal Matovič s tým, že Fiľo potom urobil obchod s Rakúšanmi, a to päťtisícnásobne drahší. Nechápe, ako saOĽaNO-NOVA tvrdí, že Ficovi ponúka overené dôkazy.povedal Matovič. Vie, že niektoré záležitosti sú už podľa neho premlčané a "nikoho nedostane do basy". Pravda by však podľa neho mala byť vyšetrená.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR