Opitý vodič viezol v Zlatej Idke malé dieťa, narazil do stĺpa

Vodič z okresu Košice okolie viedol vozidlo zn. KIA, pričom pri prejazde zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy a narazil do stĺpa.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR PZ Košice Foto: TASR/KR PZ Košice

Zlatá Idka 2. mája (TASR) – Do betónového stĺpa narazil v nedeľu (30. 4.) večer v obci Zlatá Idka (okr. Košice - okolie) 42-ročný vodič pod vplyvom alkoholu. V aute s ním sedelo aj štvorročné dieťa, ktoré pri nehode utrpelo ľahké zranenia. Informovala o tom dnes košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Vodič z okresu Košice okolie viedol vozidlo zn. KIA, pričom pri prejazde zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy a narazil do stĺpa. "Dychová skúška bola u vodiča pozitívna s výsledkom 1,11 mg/l, v prepočte 2,31 promile. Polícia vodiča obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok," uviedla Mésarová. Obvinený muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.



V minulom týždni polícia zistila u vodičov na území Košického kraja celkovo 43 prípadov požitia alkoholických nápojov.







Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR