Pacientska asociácia rokovala s poisťovňou VšZP o ozdravnom pláne

Chýbajúce financie v sektore však v žiadnom prípade nesmie pocítiť samotný pacient, povedala prezidentka AOPP.

Bratislava 6. marca (TASR) - Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) rokovala minulý týždeň s predstaviteľmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) o ozdravnom pláne. Šéf VšZP Miroslav Kočan pacientsku asociáciu ubezpečoval, že nepôjde na úkor dostupnosti liečby ochorení.povedala prezidentka AOPP Mária Lévyová. Podľa Kočana je prioritou, aby sa ozdravný plán pacientov nedotkol a mali dostupnú liečbu.AOPP ako najväčšia strešná pacientska organizácia požiadala VšZP o podporu pri jej zaradení do kategorizačných komisií. Pacienti by sa tak dostali k procesu, v ktorom sa rozhoduje o preplácaní liekov či zdravotníckych pomôcok. VšZP jej sľúbila podporu, spolu so záväzkom, že jednotlivé kroky z ozdravného plánu s asociáciou, ako aj so špecializovanými pacientskymi organizáciami, bude prerokovávať.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR