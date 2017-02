Parlament rokuje o novele protischránkového záklona

Právna norma má upraviť podmienky fungovania registra partnerov verejného sektora. Výnimku má dostať Národná banka Slovenska a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity.

Bratislava 10. februára (TASR) - Poslanci odštartovali 8. rokovací deň 12. schôdze opäť vládnym návrhom novely protischránkového zákona. Právnou normou sa majú upraviť podmienky fungovania registra partnerov verejného sektora. Výnimku má dostať Národná banka Slovenska (NBS) a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Právna norma by mohla získať podporu aj niektorých opozičných poslancov, ktorí mali o zmenách vo štvrtok (9.2.) pochybnosti. Poslanci o návrhu rokujú v skrátenom režime a momentálne je v 2. čítaní.Do zákona by sa mal zapracovať pozmeňujúci návrh, ktorým sa detailnejšie špecifikuje výnimka pre NBS, a to výslovným pomenovaním jej pôsobnosti priamo v texte zákona, na ktorú sa má výnimka vzťahovať.skonštatoval na úvod schôdze nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Práve on mal počas rokovania v pléne k návrhu zákona výhrady.Novela zákona o registri partnerov verejného sektora prichádza iba týždeň potom, čo vstúpila právna norma do účinnosti. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vysvetlila, že snahou je nesťažiť podmienky Slovenska pri požičiavaní si na zahraničných trhoch. Iniciatíva vyšla z ministerstva financií.ozrejmila Žitňanská. "," opísala situáciu.Výnimku rezort spravodlivosti pripravil po dohode s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) v záujme právnej istoty. Výnimky z povinnej registrácie v registri partnerov verejného sektora by sa mali týkať aj burzových obchodov. Návrh tiež vyníma prostredníctvom doplnenia negatívneho vymedzenia partnera verejného sektora iné štáty a ich orgány, tiež medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány. Ako totiž ministerstvo vysvetlilo, cieľom zákonodarcu nebolo ustanovovať povinnosti pre tieto subjekty, ale naopak smeroval len k úprave tých vzťahov, ktoré vznikajú v rámci verejného sektora v územnej pôsobnosti SR.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR