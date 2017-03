Polícia v roku 2016 riešila 55 prípadov prevádzačstva

Územie Slovenska predstavuje pre prevádzačov alternatívnu trasu na tzv. Balkánskej ceste, ktorou sa migranti snažia dostať najmä do Nemecka.

Bratislava 13. marca (TASR) – Nápor prevádzačov na slovensko-maďarskú hranicu neustal ani v roku 2016. Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii eviduje za vlaňajšok 55 prípadov prevádzačstva, čo je o dva viac ako v roku 2015. Informoval riaditeľ národnej jednotky Adrián Begáň.Územie Slovenska predstavuje pre prevádzačov alternatívnu trasu na tzv. Balkánskej ceste, ktorou sa migranti snažia dostať najmä do Nemecka. Využívajú ju v prípade nepriechodnosti trasy cez Rakúsko, ozrejmil.Podľa Begáňa došlo vlani napriek tomu k poklesu počtu nelegálnych migrantov, ktorí sa pokúsili prekročiť štátnu slovensko-maďarskú hranicu. Celkovo sa prevádzačom podarilo minulý rok previesť 1181 osôb, čo je takmer dvojnásobné množstvo ako v roku 2015. Policajti vlani zadržali 287 nelegálnych migrantov, rok predtým to bolo 375.uviedol. V predchádzajúcom období bolo až 70 percent členov organizovaných skupín zo Slovenska. V roku 2016 poklesol ich podiel na 30 percent.ozrejmil Begáň.Aj tento fakt je dôvodom užšej spolupráce slovenských policajných špecialistov s kolegami v iných členských krajinách EÚ. Vlani pracovali i v spoločných tímoch, výsledkom boli dve spoločné operácie. V rámci akcie Sokrates bola v apríli 2016 odhalená 19-členná zločinecká skupina prevádzačov, ktorá pôsobila na balkánskej trase. Figurovalo v nej 16 Slovákov, ktorí páchali trestnú činnosť mimo územia SR.V rámci operácie Kasper sa podarilo odhaliť 13-člennú skupinu prevádzačov prevádzajúcich migrantov z Maďarska, cez Rakúsko, do Nemecka. V tejto skupine bolo päť Slovákov.doplnil riaditeľ.V roku 2016 vzrástol počet účelových manželstiev s občanmi SR. Kým v roku 2015 odhalila národná jednotka osem takýchto prípadov, vlani to bolo 31. Predvlani mali o účelové manželstvá záujem najmä osoby z Balkánu – Srbska, Čiernej Hory a Macedónska. Minulý rok to boli občania Indie, Pakistanu a niektorých afrických krajín. Kým v roku 2015 boli všetky účelové manželstvá uzatvárané na Slovensku, v roku 2016 sa z 31 takýchto sobášov uskutočnilo 26 mimo územia Slovenska, najmä v Nemecku.ozrejmil riaditeľ. Odmena za účelový sobáš sa pohybuje v rozmedzí 3500 až 20.000 eur, väčšinu z tejto sumy však nedostane ženích alebo nevesta, ale končí v rukách organizátorov tejto trestnej činnosti.