PREZIDENT: J. Holjenčík končí vo funkcii šéfa ÚRSO 8. februára

Bratislava 7. februára (TASR) - Kancelária prezidenta SR dnes dostala list predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka, v ktorom oznamuje, že sa dňom 8. februára 2017 vzdáva funkcie predsedu úradu. Tým mu zároveň zaniká aj funkcia predsedu Regulačnej rady. Andrej Kiska zobral list na vedomie. Potvrdil to poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan.O tom, že Holjenčík by sa mal formálne vzdať svojho postu dnes po rokovaní Regulačnej rady, informoval premiér Robert Fico (Smer-SD) už v pondelok (6.2.). Dnes to potvrdil aj hovorca úradu Radoslav Igaz. Holjenčík oznámil svoje odstúpenie z funkcie ešte minulý týždeň vo štvrtok (2.2.).Holjenčík od začiatku roka čelil kritike zo strany opozície aj koaličnej SNS. Dôvodom je zmena cien energií na tento rok, ktorá kvôli vyšším fixným poplatkom v mnohých prípadoch spôsobila výrazné zvýšenie faktúr.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR