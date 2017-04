Prezident SR zminimalizuje využívanie letky ministerstva vnútra

Prezident SR Andrej Kiska nepricestoval vo štvrtok (6.4.) vo večerných hodinách do Popradu letkou Ministerstva vnútra SR, ale autom.

Andrej Kiska, archívne foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Ihľany 7. apríla (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska nepricestoval vo štvrtok (6.4.) vo večerných hodinách do Popradu letkou Ministerstva vnútra SR, ale autom. Počas cesty mal však problém s pneumatikou a musel nečakane zastať najskôr v Banskej Bystrici, následne v Ivachnovej presadol do záložného auta. Uviedol to dnes na brífingu v obci Ihľany." priblížil Kiska. Podľa neho išlo len o malú nepríjemnosť. Cesta z Bratislavy do Popradu mu podľa jeho slov vo štvrtok trvala zhruba päť hodín.vysvetlil. Podľa jeho ďalších slov v zadnej pneumatike bola pichnutá "šrúba", takže pneumatika pomaly prichádzala o vzduch. Podľa neho je bežné, že sa autá pokazia a dostanú defekty.," uzavrel.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR