Pri likvidácii vetracej šachty v Koši došlo k poruche na potrubí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Koš 9. marca (TASR)- Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši (okres Prievidza) došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala TASR hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.



"Pri vykonávaní prác došlo k technickej poruche - poškodeniu jedného z potrubí, ktoré boli v jame, čo spôsobilo vniknutie vody a čiastočne aj používaného materiálu do podzemných banských diel," opísala Siváková.



Vzhľadom na vlastnosti výplňového materiálu a nedostatočný čas na jeho stabilizovanie v uzatvorenom priestore bane podľa nej zaznamenali dočasné krátkodobé zvýšenie zásaditosti banskej vody. "Vplyvom zvýšeného pH v banskej vode došlo u troch zamestnancov, ktorí montovali čerpaciu techniku, k ľahkým pracovným úrazom, a to k poleptaniu kože," ozrejmila.



Siváková ďalej zdôraznila, že nešlo o mimoriadnu udalosť, pri ktorej neboli ohrození zamestnanci ani prevádzka v podzemí, udalosť si tiež nevyžiadala zásah banských záchranných zborov. "Išlo o technickú poruchu na potrubí, ktorá je už v súčasnosti odstránená. Tento havarijný stav mal vplyv aj na banské vody, ktoré sme z podzemia vyčerpali na povrch. Intenzívne monitorujeme hodnoty vody vypúšťanej do povrchových tokov a vzniknutú situáciu aktuálne riešime," priblížila.



Súčasťou likvidácie bývalej vetracej šachty je vyplnenie telesa šachty drveným betónom a schváleným spevňovacím materiálom. HBP na to nevyužívajú žiadny odpad, ale certifikovanú výplňovú tesniacu hmotu. Všetky práce zabezpečujú v súlade s povolením Obvodného banského úradu v Prievidzi, uzavrela hovorkyňa HBP.



Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR