Pri prešovskej nemocnici sa prepadla cesta

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 27. februára (TASR) – Na Hollého ulici v Prešove sa pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou Jána Adama Reimana v dôsledku prasknutého potrubia prepadla časť cesty. Premávka je preto od dnešného večera odklonená a riadená príslušníkmi polície. Informovala o tom hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová.uviedla hovorkyňa.Práce na odstránení poruchy by mali trvať predbežne do utorka 28. februára do popoludňajších hodín (v závislosti od rozsahu poškodenia).Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR