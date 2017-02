Primátorka Humenného nesúhlasí s hodnotením Transparency International

Humenské noviny podľa nej prezentujú predovšetkým to, čo sa samosprávne podarilo uskutočniť, resp. aké sú plány mesta pre rozvoj a zlepšenie kvality života v meste.

Na snímke Jana Vaľová, primátorka Humenného, archívne foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava/Humenné 8. februára (TASR) - Primátorka Humenného a zároveň poslankyňa Národnej rady SR Jana Vaľová (Smer-SD) nesúhlasí s tým, že mestské Humenské noviny sú hlboko podpriemerné a neobjektívne. Reaguje tak na rebríček Transparency International Slovensko (TIS), ktorý porovnáva verejnoprávny prínos periodík v 100 najväčších mestách na Slovensku.uvádza v reakcii Vaľová.Humenské noviny podľa nej prezentujú predovšetkým to, čo sa samosprávne podarilo uskutočniť, resp. aké sú plány mesta pre rozvoj a zlepšenie kvality života v meste.konštatuje Vaľová. Občania sa v nich podľa nej tiež dozvedia o prijatých všeobecne záväzných nariadeniach (VZN) a ich dopadne na život obyvateľov, zverejnené sú tiež pozvánky na kultúrne podujatia či dotácie schválené pre športové kluby.Za klamstvo označuje tvrdenie TIS, že v periodiku nedostávajú priestor politickí oponenti vedenia mesta. Poukazuje pritom na články z rokovania mestského zastupiteľstva o schvaľovaní investičných akcií na rok 2017, kedy boli odprezentované aj názory a návrhy opozičných poslancov.dopĺňa Vaľová s tým, že nezostrihanú podobu zasadnutí zastupiteľstiev si môžu občania pozrieť v mestskej televízii alebo na internete.TIS porovnával verejnoprávny prínos periodík v 100 najväčších mestách na Slovensku, pričom do rebríčka napokon zahrnul 83 periodík, ktoré v aktuálnom volebnom období vyšli aspoň v piatich vydaniach. Všímal si pozitívne i negatívne stránky z pohľadu verejnoprávnosti, ako napríklad podiel samosprávnych tém, poskytnutie priestoru pre kritické a polemické názory, zapájanie verejnosti do budúcich rozhodnutí, ale tiež anonymita článkov, nadmerná propagácia primátora či vedenia samosprávy alebo podiel zmienok poškodzujúcich oponentov.uviedol projektový koordinátor TIS Michal Piško.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR