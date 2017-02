R. Turcsányi: Slovensko je pre Čínu najslabší článok V4

Na čínskom trhu sme najmenej aktívni a viditeľní. Paradoxne, Slovensko sa nejako zvlášť o čínske investície nesnaží, no napriek tomu košická železiareň skončí zrejme v čínskych rukách, zdôraznil.

Bratislava 4. februára (TASR) - Čína považuje Vyšehradskú štvorku za najdôležitejšiu časť strednej a východnej Európy. Slovensko je však v rámci nej najslabším článkom. V rozhovore pre TASR to povedal Richard Turcsányi z Inštitútu strategických štúdií Stratpol.zdôraznil Turcsányi.Čína v posledných rokoch investuje veľké diplomatické úsilie do rozvoja vzťahov s regiónom strednej a východnej Európy. Vytvorila aj formát dialógu 16 krajín plus Čína.vysvetlil Turcsányi, ktorý tvrdí, že Číne nevyhovuje súčasný vývoj v EÚ a hrozba jej rozpadu.dodal Turcsányi.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR