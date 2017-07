Rezort spravodlivosti: Istanbulský dohovor si žiada ďalšiu diskusiu

Ministerka Žitňanská pripomenula, že o ratifikácii by mala rozhodnúť vláda a následne parlament.

Bratislava 12. júla (TASR) – Proces ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý sa týka predchádzania násiliu voči ženám a domácemu násiliu by mal byť nateraz odložený. Navrhuje to ministerstvo spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktoré takýto návrh predložilo v utorok (11.7.) do medzirezortného pripomienkového konania.Žitňanskej rezort je presvedčený, že otázka ratifikácie dohovoru aj naďalej vyvoláva principiálne rozpory. Cieľom návrhu je preto zabezpečiť ďalší priestor na pokračovanie v potrebnej diskusii k tejto téme, ozrejmilo ministerstvo v dnešnej tlačovej správe.Ministerka Žitňanská pripomenula, že o ratifikácii by mala rozhodnúť vláda a následne parlament.uviedla počas minulotýždňového stretnutia s novinármi.doplnila.Hovorca ministerstva Peter Bubla vysvetlil, že po právnej stránke je Slovensko pripravené pristúpiť k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia voči ženám a domácemu násiliu a boji proti nemu, čo je oficiálny názov Istanbulského dohovoru.uviedol Bubla s tým, že posledná takáto diskusia bola na ministerstve koncom júna.Na tomto stretnutí diskutovali zástupcovia štátnej správy, ako aj mimovládnych organizácií predstavujúcich zástancov aj odporcov ratifikácie dohovoru. Účelom schôdzky bolo podľa Bublu zistiť, či a ako sa celospoločenská diskusia v tejto otázke za posledné štyri roky vyvinula a či sa diskusia v spoločnosti posúva k zblíženiu názorov.zdôvodnil hovorca rezortu návrh na odloženie procesu.Pôvodne mal byť návrh na ratifikáciu Istanbulského dohovoru predložený na vládu v druhom polroku 2013. Ministerka teraz plánovala učiniť tak do konca júna. Najnovšie navrhuje, aby sa vláda ratifikáciou dohovoru zaoberala po vyhodnotení verejnej a odbornej diskusie bez uvedenia termínu splnenia úlohy.Dohovor podpísalo v roku 2011 v tureckom Istanbule celkovo 44 z 47 krajín Európy. Ide i záväzný právny dokument, ktorý prvýkrát v európskom priestore ustanovuje právne záväzné štandardy na predchádzanie násiliu na ženách a domácemu násiliu. Doteraz ho ratifikovalo 23 z nich, informovalo ministerstvo spravodlivosti. Medzi krajiny, ktoré dohovor podpísali a neratifikovali, patrí napríklad aj Veľká Británia a Nemecko.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR