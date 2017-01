Rozhodnutia o zvýšení dôchodkov zasielala poisťovňa aj do e-schránok

To znamená, že týmto poberateľom dôchodkov už nebolo rozhodnutie o zvýšení dôchodku zaslané poštou.

Bratislava 27. januára (TASR) - Všetkým poberateľom dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, Sociálna poisťovňa (SP) zaslala rozhodnutie o zvýšení dôchodku od 1. januára 2017 iba do aktivovanej elektronickej schránky. To znamená, že týmto poberateľom dôchodkov už nebolo rozhodnutie o zvýšení dôchodku zaslané poštou.Povinnosť poisťovne zasielať elektronické dokumenty, vrátane rozhodnutí o zvýšení dôchodkovej dávky, do aktivovanej elektronickej schránky vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.V období od 21. decembra 2016 do 23. januára 2017 SP zaslala spolu 1629 rozhodnutí o zvýšení dôchodku od 1. januára 2017 do aktivovaných elektronických schránok poberateľov dôchodku.TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR