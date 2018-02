Skalica sa zapojila do Svetového dňa sprievodcov

Skalica sa do tejto akcie zapojila už po 15. raz.

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Skalica 26. februára (TASR) – Mesto Skalica sa zapojilo do Svetového dňa sprievodcov, ktorý sa konal tento rok 24. februára. Skalica sa do tejto akcie zapojila už po 15. raz, informovala Martina Konkušová zo skalickej turistickej informačnej kancelárie (TIK).Vďaka tomuto podujatiu si návštevníci mesta mohli prezrieť v spoločnosti sprievodcov sprístupnené pamiatky, konkrétne rotundu sv. Juraja, vežu farského kostola, jezuitský kostol a tiež expozíciu kníhtlače.povedala Konkušová.Podujatia pri príležitosti osláv Svetového dňa sprievodcov sa konajú už od roku 1990. Pripomínajú vznik Svetovej federácie asociácie turistických sprievodcov v roku 1985. Ich cieľom je prezentovať prácu profesionálnych sprievodcov cestovného ruchu a priblížiť obyvateľom a turistom históriu a kultúru miest. Koordinátorom tohto podujatia na Slovensku je Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR), ktorá je členom Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov, kde je zapojených 70 krajín.Svetový deň sprievodcov v SR organizuje SSSCR od roku 2004, na začiatku v štyroch, neskôr v jedenástich až pätnástich mestách. Dovedna sa počas uplynulých ročníkov zúčastnilo 18 miest. Najviac sprievodcov sa zapojilo v roku 2010, keď ich bolo 108, v uplynulých dvoch rokoch to bolo okolo tridsať. Najviac účastníkov bezplatných prehliadok je evidovaných v rokoch 2011 a 2015 – takmer 2700.SSSCR má v súčasnosti 193 členov. Rok 2018 vyhlásila slovenská asociácia podľa jej predsedu za Rok profesionality.uviedol predseda SSSCR Marián Bilačič.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR