V Dome Matice slovenskej v Lučenci vystavujú krojované miniatúry

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Lučenec 2. februára (TASR) – Netradičný pohľad na regionálnu pestrosť slovenského ľudového kroja ponúka aktuálna výstava Krojované miniatúry, ktorú si do konca februára môžu pozrieť návštevníci Domu Matice slovenskej (DMS) v Lučenci. Detailne vypracované postavičky v krojoch zhotovili manželia Bellovičovci z Lukáčoviec pri Nitre.



Cieľom podujatia je podľa Rastislava Belloviča priblížiť krásu slovenského kroja širokej verejnosti. „Chcem poukázať na tú neuveriteľnú pestrosť typov a variantov, ktorú slovenský odev mal, a tiež na to, že je to náš fenomén, ku ktorému si treba vytvárať vzťah,“ zdôraznil.



Na výstave môžu návštevníci obdivovať kroje takmer z celého Slovenska, letné a zimné, denné i sviatočné, ale aj svadobné. „Dúfam, že sa nám s manželkou podarí pridať ešte viacero krojov, ktoré si to pre svoju krásu zaslúžia, i keď si uvedomujem, že zvládnuť všetku tú slovenskú krásu je nad sily jednotlivca,“ dodal Bellovič.



„Slovenské ľudové kroje patria k tým najkrajším, aké ľudské ruky vytvorili. Každý kraj, región i dedina priam hýri krásou a mnohorakosťou odevu, na ktorý boli jeho nositelia vždy právom hrdí,“ uviedla na margo výstavy riaditeľka DMS Alena Rezková. Ako sama povedala, verí, že krása našich krojov bude dostatočným lákadlom pre všetkých záujemcov a že výstavu navštívia nielen nadšenci folklóru a široká verejnosť, ale i žiaci či študenti so svojimi pedagógmi.



Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR