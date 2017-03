VIDEO: Na Železnej studienke opäť stavajú zábrany na záchranu žiab

Akcia sa začala dnes stavbou červených fóliových zábran, ktoré sa budujú na miestach najmasovejšej migrácie žiab.

Na snímke budovanie zábran na Železnej studienke 18. marca 2017. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 18. marca (TASR) - Dobrovoľníci sa tento víkend už po 32. raz zapájajú do pomoci ropuchám pri ich jarnej migrácii na Železnej studienke v Bratislave, kde dochádza k najväčšiemu úhynu ropuchy obyčajnej. Akcia sa začala dnes stavbou červených fóliových zábran, ktoré sa budujú na miestach najmasovejšej migrácie žiab.Záchrana ropúch sa dnešnou akciou nekončí, nasledovať bude ešte ich prenos cez cestu a následné odstránenie zábran, keď budú žaby po nakladení vajíčok opúšťať rybníky, informovala hlavná koordinátorka akcie Blanka Lehotská. To, kedy sa budú žaby prenášať, závisí od vývoja počasia.K najväčšiemu úhynu žiab na cestách dochádza v období ich jarnej migrácie, keď sa presúvajú z lesov do rybníkov, aby tam nakládli vajíčka. Ak im človek túto trasu skríži cestou, začne dochádzať k tragickým situáciám. Žaby totiž zostávajú verné svojmu rodnému rybníku po celý život. Zachytené jedince sa preto prenášajú vo vedrách cez cestu, vždy do najbližšieho rybníka. O počtoch prenesených, ale aj usmrtených žiab sa vedie presná evidencia.Akciu zorganizovala mimovládna organizácia Miniopterus v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Malé Karpaty. Jej cieľom je záchrana ropuchy obyčajnej a čiastočne aj skokana hnedého.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR