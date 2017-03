VIDEO: R. Fico: Chystáme nový zákon, má povzbudiť oznamovanie korupcie

Premiér SR priznal, že korupcia je súčasťou verejného života, avšak nedostatok relevantných informácií o nej bráni jej lepšiemu postihovaniu.

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico reční počas seminára Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii. Bratislava, 14. marca 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. marca (TASR) – Je potrebné podstatne zvýšiť ochranu tých, ktorí sa rozhodnú nahlásiť korupciu. Uviedol to dnes predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Na tlačovej konferencii vo vládnom hoteli Bôrik oznámil, že pripravuje návrh úplne nového zákona na ochranu oznamovateľov korupcie, ktorý má ľudí v tomto smere povzbudiť.Fico vystúpil s prejavom pred účastníkmi seminára s názvom Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii organizovaného Úradom vlády SR. Priznal, že korupcia je súčasťou verejného života, avšak nedostatok relevantných informácií o nej bráni jej lepšiemu postihovaniu.oznámil Fico.Premiér súhlasí s názorom Generálnej prokuratúry SR, že by bolo správne, aby sa zákon orientoval výlučne na oznamovateľov korupcie.doložil s tým, že sa posúdi, či oznamovateľov korupcie finančne odmeňovať, ale predovšetkým im treba poskytnúť ochranu aj v iných oblastiach, nielen v pracovnoprávnej.Cieľom je podľa slov Fica, aby sa báli všetci, ktorí majú možnosť sa korupčne správať. Uviedol, že bude tlačiť na podriadené orgány vrátane spravodajských služieb, aby v súlade so zákonom intenzívnejšie zbierali informácie o tejto trestnej činnosti.zdôraznil.K nahlasovaniu korupcie Fico vyzval na seminári predstaviteľov vrcholových orgánov štátnej správy.zdôraznil s tým, že to platí pre každého jedného občana a inštitúciu na Slovensku.Fico kritizoval opozíciu, že svojím prístupom zhoršuje vnímanie korupcie v spoločnosti, nakoľko si z nej urobila jedinú tému na kritiku vládnej koalície a obviňuje bez dôkazov. Médiám vytkol, že nezverejnili jeho otvorený list, ktorým sa obrátil na všetkých primátorov a starostov so žiadosťou, aby akékoľvek netransparentné konanie nahlasovali.Premiér informoval aj o tom, že na Úrade vlády SR urobil organizačnú zmenu a zo sekcie kontroly presunul priamo pod seba ľudí, ktorých úlohou bude organizovať podujatia, ako bolo toto dnešné. Chce sa na nich priamo angažovať a k účasti bude vyzývať aj ďalších vysokých predstaviteľov štátu a štátnej správy. Na seminári dnes okrem neho vystúpil aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý uviedol, že doterajšie výsledky orgánov činných v trestnom konaní v oblasti boja proti korupcie nepovažuje za dostatočné.uviedol Čižnár.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR