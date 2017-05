Výbor NR SR odobril nové pravidlá obcí ohľadom voľnému pohybu psov

Súčasný zákon hovorí, že obec môže všeobecne záväzným nariadením (VZN) vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa (bez vôdzky) zakázaný, a miesta, kde je zakázaný vstup so psom (na vôdzke).

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 2. mája (TASR) - Obce a mestá majú problémy s kompetenciou, vďaka ktorej môžu určovať, kde je na ich území povolený a kde je zakázaný voľný pohyb psov. Pomôcť im má novela zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, od poslancov Mosta-Híd Petra Antala, Gábora Gála a Eleméra Jakaba. Právnu normu dnes siedmimi hlasmi podporili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR.Súčasný zákon hovorí, že obec môže všeobecne záväzným nariadením (VZN) vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa (bez vôdzky) zakázaný, a miesta, kde je zakázaný vstup so psom (na vôdzke). Tieto plochy pritom musia byť viditeľne označené. Novela Mosta-Híd to má zmeniť tým, že sa priamo do zákona dostane zákaz voľného pohybu psov v priestore prístupnom verejnosti v zastavanom území. Obce zároveň budú musieť vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psov povolený, a tak ako v súčasnosti aj miesta, kde je zakázaný vstup so psom.Koaliční poslanci tvrdia, že obce a mestá v súčasnosti v mnohých prípadoch a celkom logicky vymedzujú plochy, kde je voľný pohyb psa povolený, nakoľko vychádzajú zo skutočnosti, že je nežiaduce, aby v priestore prístupnom verejnosti bol v zastavanom území povolený voľný pohyb psa. Zároveň však veľká väčšina obcí vo VZN zakazuje voľný pohyb psov v celom svojom zastavanom území.vysvetľuje Most-Híd.Opozičný poslanec Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA) sa však domnieva, že táto novela nahnevá tisícky psičkárov.povedal Grendel.Súčasný zákon totiž hovorí, že obce môžu vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný.vysvetlil Grendel. Opozičný poslanec preto tvrdí, že je to zbytočná "buzerácia" väčšiny psičkárov.odkázal Grendel.Spolupredkladateľ novely Antal reagoval, že ak sa k tomu Petržalka postaví zodpovedne, tak na dunajskej hrádzi určí, že je tam voľný pohyb psov dovolený.vysvetlil Antal s tým, že možno bude niekoľko psičkárov nespokojných, ale každý normálny primátor vyčlení dostatok priestoru na voľný pohyb psov.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR