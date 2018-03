Živnostníci ešte nemusia komunikovať s finančnou správou elektronicky

Finančná správa zároveň upozorňuje, že koniec prvej možnej predĺženej lehoty na podanie daňového priznania v tomto roku bude 2. júla 2018.

Bratislava 10. marca (TASR) – Živnostníci, advokáti, lekári či drobní farmári, teda fyzické osoby (FO) – podnikatelia môžu podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017 ešte osobne na daňovom úrade alebo ho doručiť poštou. Povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou majú až od 1. júla 2018. Upozornila na to hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Ivana Skokanová.spresnila Skokanová s tým, že podmienkou je, že musí ísť o fyzickú osobu registrovanú na dani z príjmov na daňovom úrade a zároveň musí byť podnikateľom podľa obchodného zákonníka.Skokanová tiež pripomína, že tento rok pripadol riadny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 na 3. apríl, a tak FO – podnikatelia môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B ešte osobne alebo ho doručiť poštou.Finančná správa zároveň upozorňuje, že koniec prvej možnej predĺženej lehoty na podanie daňového priznania v tomto roku bude 2. júla 2018.priblížila hovorkyňa.Živnostníci, ktorí majú príjmy zo zahraničia a požiadajú o predĺženie lehoty až na koniec septembra, už budú musieť podať daňové priznanie elektronicky. V takom prípade daniari odporúčajú vykonať proces registrácie a autorizácie na portáli FS najneskôr do polovice septembra. Aj to však len vtedy, ak voči finančnej správe nebudú musieť dovtedy splniť žiadnu inú povinnosť.Povinná elektronická komunikácia sa totiž nebude týkať len podávania daňových priznaní k dani z príjmov.zdôraznila Skokanová s tým, že ak majú zamestnancov, budú za nich elektronicky podávať prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch počnúc júlom.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR