Ako METRANS mení dopravu na klimaticky neutrálnu

Zo srdca južného Slovenska, Dunajskej Stredy, sa koordinuje dôležitá činnosť , ktorá bude rozhodujúca pre celú planétu v nasledujúcich desaťročiach – ako sa ako ľudstvo postavíme ku klimatickej zmene. cieľ, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla počas Dňa Zeme.

Jeden z prispievateľov k znečisteniu ovzdušia vo svete je aj doprava. Zodpovedné spoločnosti, ktoré myslia na viac, než svoj zisk, pracujú na tom, aby neprestali fungovať, no zároveň aby zmenili svoje procesy. Cieľom je fungovanie bez produkcie emisií oxidu uhličitého, hlavného prispievateľa otepľovania atmosféry. V praxi hovoríme o uhlíkovo neutrálnej doprave. Ako je možné ju dosiahnuť?

Maximalizovať ekologický spôsob dopravy

Vzorom klimaticky neutrálnej dopravy je spoločnosť METRANS. Tá na Slovensku funguje zo svojej centrály a hlavného intermodálneho terminálu v Dunajskej Strede. Filozofia najsilnejšej intermodálnej firmy zo strednej Európy je jednoduchá: maximalizovať ekologický spôsob dopravy. Najekologickejším spôsobom dopravy je železnica. Jeden vlak nahradí až 50 kamiónov. Ak sa tovar naloží do kontajnerov, ktoré sa v Dunajskej Strede preložia na vlak, smerujú potom až do prístavov ekologicky. METRANS však ide ďalej a prepracoval klimaticky neutrálnu dopravu do detailov.

Prekládka v prístave a prejazd západnou Európou

METRANS je členom skupiny HHLA, ktorá prevádzkuje podstatnú časť terminálov hamburského prístavu, no i časti prístavov v talianskom Terste alebo Estónsku. Tu sú elektrické portálové žeriavy prekladajúce kontajnery z námorných lodí doplnené o automatizované, presúvané, elektrické vozidlá. Vďaka tomu sa preložia kontajnery bez emisií. Následne sa do čela kontajnerového vlaku postaví moderný elektrický rušeň. Ten napríklad disponuje rekuperáciou brzdnej sily. Hoci pri rozbehu elektrinu spotrebováva, pri brzdení ju do siete naopak, dodáva. Pri prejazde Nemeckom a Rakúskom nakupuje METRANS len elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, čím poklesla celková úroveň CO2 až o 60%.

Po príchode do Dunajskej Stredy

Po príjazde vlaku z námorného do vnútrozemského prístavu, napríklad v Dunajskej Strede, preložia kontajnery na kamióny opäť elektrické portálové žeriavy. Aktuálne sa k trom už fungujúcim, stavia na Žitnom ostrove ďalší. Kontajnery tak zatiaľ prišli do Dunajskej Stredy, či iného terminálu, napríklad v Budapešti, bez emisií.

Elektrické kamióny a zelená budúcnosť

Cieľom je dosiahnuť úplné, klimaticky neutrálne fungovanie do roku 2040. A už dnes sa ukazujú aktivity, ako to dosiahnuť. V termináli v Budapešti začali tento rok fungovať prvé elektrické kamióny. Spoločnosť WIN Capital, jedna zo zmluvných spoločností METRANSu pre rozvoz na takzvanej poslednej míli, disponuje kamiónom s batériovým pohonom s dojazdom až 200 kilometrov. Rýchlym nabíjaním vie byť nabitý už za dve hodiny a môže tak zákazníkom doručiť kontajner tým najekologickejším spôsobom, aký existuje.

Týmto sa aktivity za klimaticky neutrálnu dopravu nekončia. Ide nielen o používanie tých správnych energií, ale aj o ich šetrenie. Aj zdanlivo jednoduchá vec, ako výmena osvetlenia terminálu na LED žiarovky, dokáže podstatne znížiť spotrebu elektriny, ktorá tak zostane k dispozícii na iné dôležité aktivity vášho každodenného fungovania. A takýchto aktivít vyvíja METRANS veľké množstvo s jediným cieľom – klimaticky neutrálna doprava a spoločnosť, ktorá bude vzorom pre ostatných, aby ju nasledovali.

(PR-článok)