Alexander Rácz pôjde za úplatok na tri roky do väzenia

"Senát 5T NS SR v zložení predsedu Juraja Klimenta a členov Petra Hatalu a Petra Štifta na dnešnom verejnom zasadnutí rozhodol tak, že obžalovaného Alexandra Rácza opätovne uznal za vinného zo zločinu prijímania úplatku a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere troch rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Okrem toho mu súd uložil peňažný trest vo výmere 2000 eur a pre prípad, že by výkon peňažného trestu bol úmyselne zmarený, mu uložil trest odňatia slobody vo výmere ôsmich mesiacov,"