Aliancia: Na sobotnej republikovej rade prijala priority do jesenných volieb

Mimoparlamentná maďarská strana Aliancia sa na sobotnom zasadnutí republikovej rady dohodla na prioritách, s ktorými pôjde do jesenných komunálnych a krajských volieb. Strana presadzuje napríklad modernizáciu a zvýšenie konkurencieschopnosti stredných škôl či opravy ciest druhej a tretej triedy. Aliancia chce do konca júna uzavrieť kandidátky do jednotlivých samospráv.