B. Bugár: Je pozitívne, že polícia sa pri obvineniach nebojí i najvyšších pozícií 

– zhodnotil Bugár prácu polície v súvislosti s obvineniami verejných činiteľov, medzi ktorými je okrem Fica a Dobroslava T. napríklad aj exprezident Kiska. Pripomenul, že po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa podarilo prijať novelu o zmene voľby policajného prezidenta.

„Nový policajný prezident začal čistiť aj Národnú kriminálnu agentúru (NAKA), niektorí museli odísť, a tým sa uvoľnili ruky aj NAKA. Dá sa povedať, že teraz dozrieva ovocie toho zákona” – skonštatoval pre TASR šéf Mosta-Híd.

Súčasný policajný prezident Milan Lučanský je podľa Bugára "neodvolateľný". „Nemusí odolávať žiadnemu politickému tlaku, ani počas tejto vlády, ani počas nasledujúceho tri a pol roka nasledujúcej vlády” – povedal s tým, že Lučanský si svoju prácu robí veľmi slobodne.

– doplnil.

Dôveryhodnosť voči práci polície podľa Bugára klesala, pretože nekonali orgány činné v trestnom konaní.

„Keď začnú konať, stále je pochybnosť, či to nerobia naoko. Ak by sme teraz merali dôveryhodnosť ľudí, nemyslím si, že by bola väčšia. Musí sa to ustáliť”