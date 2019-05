B. Bugár: Mrzí ma, že slovenskí Maďari prišli o zástupcov v EP

Foto: TASR

„Mrzí ma, že Maďari žijúci na Slovensku prišli o svojich zástupcov v EP, že bývalý europoslanec za Most-Híd József Nagy nemôže pokračovať v začatej práci v oblasti ochrany menšinových práv. Je to škoda, lebo niektoré veci za nás nikto iný neurobí”

– uviedol Bugár. Poďakoval všetkým občanom, ktorí volili a pogratuloval tým, ktorí uspeli.

„Čaká ich zložité volebné obdobie” – dodal.

Voľby do Európskeho parlamentu by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.

