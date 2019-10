B. Bugár by so súčasnými vedomosťami do vlády so Smerom-SD asi nešiel 

So súčasnými vedomosťami by Most-Híd do vlády so Smerom-SD pred troma rokmi asi nešiel. Povedal to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo aj v súvislosti s kauzou bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej. Po nasledujúcich voľbách si podľa svojich slov nevie predstaviť spoluprácu so stranou Štefana Harabina.