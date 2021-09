B. Gröhling: K štvrtku sa otvorili kompletne všetky školy

Základné a stredné školy bude podľa slov ministra školstva v tomto roku navštevovať viac ako 706.000 žiakov. Do školských lavíc zasadne úplne prvý raz vyše 65.000 prvákov, pričom ide o okolo 10.000 žiakov viac ako v uplynulom školskom roku.

Otvorenia nového školského roka 2021/2022 sa na tejto škole zúčastnil aj predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Vo svojom príhovore poďakoval rodičom, žiakom, ale aj učiteľom, že zvládli uplynulý školský rok. Poukázal na to, že nikdy sme sa ešte asi tak netešili na začiatok nového školského roka ako teraz. Pripomenul, že školstvo je pre túto vládu prioritou.

Gröhling poznamenal, že aktuálne prebiehajú diskusie medzi ministerstvom školstva, rezortom zdravotníctva a hlavným hygienikom SR k téme skrátenia karantény. Aktuálne je platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá hovorí o 14-dňovej karanténe.

povedal minister školstva. Ďalšou požiadavkou je možnosť, aby učitelia a deti mohli ísť po piatich dňoch na PCR testy.

"Ak by bol PCR test negatívny, tak by sa mohli vrátiť naspäť do školy,"