B. Gröhling potvrdil, že sa bude analyzovať celá sieť materských škôl

Celú sieť materských škôl je potrebné analyzovať. Uviedol to v rozhovore pre TASR minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Súvisieť to má najmä s povinným predprimárnym vzdelávaním pre všetky päťročné deti, ktoré by malo platiť od januára 2021.