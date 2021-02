B. Gröhling: Riaditelia dostanú k očkovaniu link, s očkovaním sa začne cez víkend

Riaditelia škôl počas štvrtka alebo piatka (12. 2.) dostanú link s registráciou na očkovanie, cez ktorý sa budú môcť nahlásiť učitelia. Následne sa rozdelia do očkovacích centier. Oznámil to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Cez víkend sa začne s očkovaním pedagogických zamestnancov do 55 rokov vakcínou od AstraZeneca. Zamestnanci nad 55 rokov sa budú očkovať od pondelka 15. februára, pričom prihlasovanie sa spustí nasledujúce dni.