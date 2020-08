B. Gröhling: Školský rok by sa mal 2. septembra začať na každej škole

Druhý septembrový deň nastúpi podľa jeho slov do škôl 800.000 žiakov a študentov.

"Potrebujeme to konzultovať so všetkými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Naša spolupráca bude teraz veľmi blízka. Potrebujeme sa spoznať a povedať si, kto má aké kompetencie,"

povedal Gröhling.

Ako povedal, rezort nie je informovaný, že by sa niekde nemalo začať vyučovanie 2. septembra.

"Ak by niečo také nastalo, tak by sme nezatvárali celé školy, ale šli by sme na triedy, kde by sme identifikovali jednotlivých ľudí a vyučovanie by pokračovalo ďalej. Až v červenej fáze by sme prešli k dištančnému vzdelávaniu,"