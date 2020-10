B. Gröhling: Výučba na stredných školách by mala byť dištančná – AKTUALIZOVANÉ

Stredné školy od pondelka (12. 10.) prejdú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. V nedeľu o tom počas rokovania ústredného krízového štábu (ÚKŠ) informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Dodal, že od pondelka by malo byť zároveň výrazne odporúčané nosenie rúšok aj pre materské školy. Pre prvý a druhý stupeň základných škôl bude nosenie rúšok povinné. Deti do troch rokov nemusia mať rúška. V materských a základných školách bude aj naďalej výučba prezenčná. Po vyučovaní na základných školách sa zakážu organizovať aktivity.