B. Kollár: Hypotéky si už niektorí ľudia nebudú môcť dovoliť

Niektorí ľudia si už hypotéky nebudú môcť dovoliť. Preto je potrebné schváliť návrhy potrebné na spustenie výstavby lacných nájomných bytov. V diskusii v TASR TV to povedal líder hnutia Sme rodina a predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár. Návrhy už sú v parlamente.

Foto: TASR

"Ľudia si už nebudú môcť v takej miere brať hypotéky a toto je jediná záchrana, ako sa môžeme z tohto marazmu dostať," uviedol Kollár. Poukazuje na investora z Rakúska, ktorý už dáva stanovisko, že do týchto bytov prinesie investíciu pol miliardy a okamžite začne stavať. "Hlásia sa ďalší investori a garantujem vám, že keď to prejde parlamentom, ľudia sa k lacným nájomným bytom dostanú," tvrdí Kollár.

Čo sa týka dovozu ropy a plynu z Ruskej federácie, Kollár sa stotožňuje s postojom ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Ten presadzuje, aby sa Slovensko spolu s celou Európskou úniou pokúsilo v horizonte piatich rokov diverzifikovať zdroje, ale nepodporilo cestu okamžitého ukončenia obchodu s Ruskom.

"Nebudem robiť populistické vyhlásenia s tým, že to potom nechám zaplatiť ľudí. Neviem si to ani predstaviť. Ale súhlasím s tým, aby sme sa pokúsili vo viacročnom horizonte urobiť diverzifikáciu a mať možnosť sa napojiť na iné zdroje," povedal Kollár.

Vláda podľa neho dokázala pre domácnosti na tri roky zastropovať cenu elektriny a na rok aj cenu plynu na výhodných úrovniach. Ak by bol na koaličnú radu predložený návrh na zníženie DPH na plyn pre domácnosti, Sme rodina ho podľa Borisa Kollára podporí.

Na margo súdnej reformy z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej Kollár povedal, že o nej ešte budú musieť rokovať koaličné strany. Prvé tri zo štvorice predložených zákonov neprešli hlasovaním v prvom čítaní, objavili sa však úvahy, že by sa dali prilepiť k poslednému z nich, ktorý sa do druhého čítania dostal. To sa Kollárovi nepozdáva, postup mieni nechať posúdiť ústavnoprávnemu výboru NRSR.

TASR