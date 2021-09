B. Kollár pripúšťa predčasné voľby, ak by mala nezákonnosť pokračovať

Zrušenie obvinení pre exšéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského poukázalo na ich nezákonnosť. Pokiaľ by sa v nezákonnosti obvinení či v manipulácii svedkov malo pokračovať, hnutie Sme rodina sa na tom nechce zúčastňovať a začalo by s koaličnými partnermi rozhovory o predčasných voľbách. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).