B. Kollár: Sme rodina zablokovalo novelu k využívaniu COVID preukazov

Koaličné hnutie Sme rodina zablokovalo vládnu novelu, ktorá hovorí o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov. Povedal to predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár.

Foto: TASR

Vládna novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa týka využívania COVID preukazov, tzv. GreenPassov. V piatok sa očakávalo jej zaradenie do programu aktuálnej schôdze parlamentu, Kollár hovorí o jej preložení na neskôr. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský dodal, že sa dohodli na preložení novely na schôdzu so začiatkom 22. júla. Dovtedy sa budú podľa jeho slov snažiť "vychytať muchy" v návrhu.

"Mrzí ma, že vzniklo veľmi veľa dezinformácií pri snahe prijať zákon, ktorý mal byť dnes predložený v skrátenom legislatívnom konaní v parlamente a hnutie Sme rodina ho zablokovalo,"

uviedol Kollár. Odmieta, že by to Sme rodina robilo pre politický výtlak, ako aj ich označenia za antivaxerov. Deklaroval, že to robia pre ľudí, aby ešte viac nepolarizovali spoločnosť.

"Hnutie Sme rodina nikdy nedovolí, aby sa robili dve kategórie občanov,"

poznamenal. Zároveň podľa vlastných slov nechce, aby sa kvôli plateniu za testy na COVID-19 finančne zruinovali občania, ktorí sa nechcú, alebo nemôžu ísť očkovať.

Sme rodina trvá na tom, že očkovanie má byť dobrovoľné. Predstavitelia hnutia v piatok zároveň vyzvali občanov, aby sa dali zaočkovať. Šéf parlamentu rovnako podporuje očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. Považuje to za pozitívnu stimuláciu, aby sa ľudia dali zaočkovať.

Podľa Kollára sa však nedá nútiť ľudí, ktorí sa nechcú dať očkovať, aby si platili za testy, ak chcú ísť do prevádzok. Šéf Sme rodina skonštatoval, že úprava bola pripravená narýchlo a ľudia by ju mohli zle pochopiť a prípadne aj zneužiť.

"Zablokovali sme to a presunuli o mesiac neskôr,"

doplnil. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) Kollára podľa jeho slov ubezpečil, že sa nebudú deliť ľudia na dve kategórie.

Mrzí ho, že poslanci SaS a skupina poslancov Za ľudí združených okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej kritizujú hnutie Sme rodina za tento postoj. Nechcú preto podporiť pri hlasovaní očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus.

"Vďaka tomu, že sme to zablokovali, tak nie sú ochotní podporiť ďalšie dva rozumné návrhy, ktoré by stimulovali, ktoré dnes budeme mať v parlamente,"

uviedol Kollár.

Pčolinský v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny PCR testov a na to, že už nefungujú mobilné odberové miesta. Myslí si, že kapacity odberových miest na PCR testy by nemuseli stačiť. Prednostný prístup pre zaočkovaných, prípadne otestovaných PCR testami by Sme rodina podporilo vtedy, ak by sa zhoršila pandemická situácia a hrozilo by zatváranie reštaurácii.

TASR