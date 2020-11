Bernarda Slobodníka a Ivana Bobockého väzobne stíhať nebudú

V oboch prípadoch vzal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) svoj návrh na väzobné stíhanie späť.

"Na základe včerajšieho výsluchu, ktorý dnes pokračoval, tak prokurátor voči Bernardovi S. vzal návrh na vzatie do väzby späť. Takže na základe tohto bol klient okamžite prepustený na slobodu. Je to podľa mňa veľmi dôležitý a pozitívny signál pre všetkých, ktorí momentálne možno sú v rovnakom rozpoložení ako on. Dôvodom je, že sa vysvetlili na včerajšom výsluchu dôvody, ktoré viedli prokurátora k podaniu návrhu na väzbu a samozrejme aj akt a miera spolupráce,"